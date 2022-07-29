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Kayseri'de evden 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan şüpheliler tutuklandı

29.07.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de evden 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan şüpheliler tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir evden 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Köşk Mahallesi'ndeki bir ikametten 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin G.D.Ç. (36) ve A.D. (36) olduğunu tespit eden ekipler, zanlıları ikametlerine düzenlenen operasyonda yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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