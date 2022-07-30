Kayseri'de iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 308 gram sentetik uyuşturucu, 3,75 gram esrar, 1 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan aparatlar ile ruhsatsız 4 tabanca ve 5 tüfek ele geçirildi.
Operasyonda, F.A, T.K. ve R.A. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz