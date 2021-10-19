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Kayseri'de jandarmanın kripto para operasyonunda 1 kişi yakalandı

19.10.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de jandarmanın kripto para operasyonunda 1 kişi yakalandı

Kayseri'de jandarmanın kripto para operasyonunda 1 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen kripto para operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, kripto para üretimi yapıldığını tespit etti.

Bu kapsamda, merkez Melikgazi ilçesinde şüpheli F.E'nin evine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 370 bin lira olan çeşitli elektronik cihazlar, cep telefonları ve kripto para üretim cihazı (kripto para madenciliği yapmak için kullanılan bir bilgisayar sistemi) ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.E. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Kayseri'de jandarmanın kripto para operasyonunda 1 kişi yakalandı

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Şüpheli Kayseri

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Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Çarşamba

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