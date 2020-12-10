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Kayseri'de kaçak avlanan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye 17 bin 830 lira ceza kesildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.12.2020 11:18 | Son Güncelleme

Kayseri'de kaçak avlanan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye 17 bin 830 lira ceza kesildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yasa dışı yaban keçisi avlayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye 17 bin 830 lira ceza uygulandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Milli Parklar ekipleri, Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda ihbar üzerine şafak vakti operasyon düzenledi.

Ekiplerce, sahaya yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Aladağlar genel avlağında kaçak avlanan 3 kişi yakalandı.

Operasyonda takozsuz iki av tüfeği, ruhsatsız silah ve 2 motosiklet ele geçirildi.

Kaçak avlanan kişilere Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 5 bin 680 lira, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske takma kuralını ihlalden de 12 bin 150 lira olmak üzere 17 bin 830 lira cezai işlem uygulandı.

Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2003 yılında yapılan sayımda 24 olan yaban keçisi sayısı, kaçak avcılık faaliyetlerinin engellenmesi, alandaki denetimlerin artması ve 2005 yılında geliştirme sahası ilan edilmesi gibi etkenler sayesinde bu yıl 1783 olarak belirlenmişti.

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