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Kayseri’de kapanan 104 yol ulaşıma açıldı

29.01.2021 12:54 | Son Güncelleme:
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16 ilçede karla mücadele çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 9 ilçede yoğun tipi ve gece etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 104 mahalle yolunu ulaşıma açtı.Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan Akkışla ilçesinde 4, Bünyan’da 16, Develi’de 20, Özvatan’da 3, Pınarbaşı’da 20, Sarıoğlan’da 8, Sarız’da 15, Yahyalı’da 10 ve Tomarza’da 5 olmak üzere toplam 104 mahalle yolu ulaşıma açtı.

16 ilçede karla mücadele çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 9 ilçede yoğun tipi ve gece etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 104 mahalle yolunu ulaşıma açtı.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan Akkışla ilçesinde 4, Bünyan’da 16, Develi’de 20, Özvatan’da 3, Pınarbaşı’da 20, Sarıoğlan’da 8, Sarız’da 15, Yahyalı’da 10 ve Tomarza’da 5 olmak üzere toplam 104 mahalle yolu ulaşıma açtı. Ayrıca yoğun tipi ve kar nedeniyle kapanan Bünyan’da 4, Develi’de 24 ve Pınarbaşı’da 30, Sarız’da 25, Tomarza’da 10 ve Yahyalı’da 3 mahalle yolunda yoğun tipinin devam etmesi nedeniyle yol açma çalışmaları sürüyor. Öte yandan bugüne kadar kar mücadelesi yapılan 5 bin 696 kilometrelik yol ağında 712 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ekipler, ulaşımda zorlukları giderebilmek amacıyla gece, gündüz demeden karla mücadele etmeye devam ediyor.
Merkez ve ilçeler olmak üzere 7 noktada, toplam 125 araç ve 273 personel ile çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması için mücadele ediyor.

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