Kayseri'de Kovid-19 karantinasında bulunan besicinin hayvanlarının su ihtiyacını belediye karşıladı

Dede, Yılanlı Dağı'ndaki yaylada hayvanlarla birlikte kaldığını belirterek, "Geçen hafta salı günü rahatsızlanınca Kovid-19 testi yaptırdım, pozitif çıktı. Hayvanların yanında kendi isteğimle karantinada kaldım. Suyu da dışarıdan alıyordum ama karantinada bulunmamdan dolayı buradan ayrılamadım." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dede, yardım eli uzattığı ve kendisini zor durumda bırakmadığı için Başkan Büyükkılıç'a minnettar olduğunu bildirdi.

Başkan Memduh Büyükkılıç'a cep telefonundan mesaj gönderdiğini ve anında karşılık bulduğunu anlatan Dede, şunları kaydetti:

"Hayvanların suyu yoktu, tankın başında su bekliyorlardı. Memduh başkanımıza bir mesaj atayım dedim, olayın konusunu ve hayvanların fotoğrafını gönderdim. Kendisi toplantıdaymış ama hemen talimat vermiş. Daha sonra da telefonda konuştuk, başkanımız 'Hayvanlarını da seni de susuz bırakmayız. Bayramınızı kutlarız, geçmiş olsun.' diye konuştu. Ardından tankerle 20 tonluk su geldi. Arkamızda birilerinin olduğunu görmek çok güzel bir duygu."

