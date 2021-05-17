YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de Kovid-19 karantinasında bulunan besicinin hayvanlarının su ihtiyacını belediye karşıladı

Kayseri'de Kovid-19 karantinasında bulunan besicinin hayvanlarının su ihtiyacını belediye karşıladı

17.05.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Kovid-19 karantinasında bulunan besicinin hayvanlarının su ihtiyacını belediye karşıladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla, yaylada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında bulunan besicinin hayvanlarının su ihtiyacının karşıladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılanlı Dağı'ndaki yaylada kalan 33 yaşındaki çiftçi Ömer Dede, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle hayvanlarının su ihtiyacını karşılayamadı.

Başkan Büyükkılıç'a, cep telefonundan "hayvanlarının susuz kaldığını ve karantinadan dolayı dışarı çıkamadığını" belirten SMS gönderen Dede'ye, tankerle 20 ton su gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dede, yardım eli uzattığı ve kendisini zor durumda bırakmadığı için Başkan Büyükkılıç'a minnettar olduğunu bildirdi.

Dede, Yılanlı Dağı'ndaki yaylada hayvanlarla birlikte kaldığını belirterek, "Geçen hafta salı günü rahatsızlanınca Kovid-19 testi yaptırdım, pozitif çıktı. Hayvanların yanında kendi isteğimle karantinada kaldım. Suyu da dışarıdan alıyordum ama karantinada bulunmamdan dolayı buradan ayrılamadım." ifadelerini kullandı.

Başkan Memduh Büyükkılıç'a cep telefonundan mesaj gönderdiğini ve anında karşılık bulduğunu anlatan Dede, şunları kaydetti:

"Hayvanların suyu yoktu, tankın başında su bekliyorlardı. Memduh başkanımıza bir mesaj atayım dedim, olayın konusunu ve hayvanların fotoğrafını gönderdim. Kendisi toplantıdaymış ama hemen talimat vermiş. Daha sonra da telefonda konuştuk, başkanımız 'Hayvanlarını da seni de susuz bırakmayız. Bayramınızı kutlarız, geçmiş olsun.' diye konuştu. Ardından tankerle 20 tonluk su geldi. Arkamızda birilerinin olduğunu görmek çok güzel bir duygu."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Takipçilerini mest etti! Takipçilerini mest etti!
Kayseri'de motosikletle ambulansın karıştığı kazada bir sağlık personeli yaralandıKayseri'de motosikletle ambulansın karıştığı kazada bir sağlık personeli yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:36
Sabah
05:17
Öğle
12:39
İkindi
16:31
Akşam
19:52
Yatsı
21:25

Kayseri Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazartesi

Aydın Eczane
Melikgazi
Derviş Eczane
Kocasinan
Hasçalık Eczane
Kocasinan
Irmak Eczane
Melikgazi
Selam Eczane
Kocasinan
Başalp Eczane
Melikgazi
Çay Bağları Eczane
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kayseri'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Kayseri'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

ING Basketbol Süper Ligi play-off

ING Basketbol Süper Ligi play-off

Renault Clio 4, bayrağı Yeni Clio ve Yeni Clio Hibrit’e devretti

Renault Clio 4, bayrağı Yeni Clio ve Yeni Clio Hibrit’e devretti

Ormanda yürüyüş yaparken kaybolan genç kadını yoldan geçen vatandaş buldu

Ormanda yürüyüş yaparken kaybolan genç kadını yoldan geçen vatandaş buldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.