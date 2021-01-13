Kayseri’de şiddetli rüzgar

Kayseri’de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kayseri’de saatteki hızı saatte 50-70 kilometreye kadar çıkan kuvvetli rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kentte ağaçlar ve aydınlatma direkleri sallanırken, polis ekipleri de güvenlik önlemlerini artırdı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Rüzgarın; Güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve karbonmonoksit kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

