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Kayseri’de silahlı saldırı: Mali müşavir yaralandı

15.06.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada mali müşavir yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; Mali Müşavir M.M. ile kimliği belirlenemeyen şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği bilinmeyen şahıs yanında bulunan tabancayla M.M.’ye ateş etti. 2 bacağından yaralanan M.M. vatandaşlar tarafından arabayla Kayseri Devlet Hastanesine götürülürken, ateş eden şahıs olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Olaya karışan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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