YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de silajlık mısır çiftçinin yüzünü güldürüyor

Kayseri'de silajlık mısır çiftçinin yüzünü güldürüyor

12.10.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karacaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Eyüp Kula: - "Erciyes Havzası'nda yaklaşık 100 bin dekarda silajlık mısır ekimi yapmaktayız. Bu da 500 bin tona yakın ürün demek. Bölgemize de 200 milyon liraya yakın girdi sağlamakta" - Çiftçi Salih Karamıt: - "Girdi maliyetlerini düşürmek için mısır silajını tercih ediyoruz. Bölgemizde verimi oldukça yüksek"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Erciyes Dağı eteklerindeki Develi Ovası'nda ikinci ürün olarak ekilen silajlık mısır, çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Erciyes Havzası'ndaki Develi Ovası'nın bereketli topraklarında tercih edilen silajlık mısırın ekim alanı giderek genişliyor.

Yörede genellikle ilk ürün arpa, buğday ve fiğ eken çiftçiler, ikinci ürün olarak silajlık mısır yetiştiriyor.

Karacaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Eyüp Kula, AA muhabirine, silajlık mısırın kendileri için oldukça önemli olduğunu söyledi.

Silajlık mısırın ikinci ürün olarak ekildiğini belirten Kula, şunları kaydetti:

"Hayvancılık bizim bölgede çok gelişmemişti. Tabii bunun gelişmesi için örnek çalışmalar yapıldı. Hayvancılığın gelişmesiyle mısır silajının hayvanlar için vazgeçilmez olduğunu öğrendik. Mısır silajı 10-15 yıldır bölgemizde yayıldı. Erciyes Havzası'nda yaklaşık 100 bin dekarda silajlık mısır ekimi yapmaktayız. Bu da 500 bin tona yakın bir ürün demek. Bölgemize de 200 milyon liraya yakın bir girdi sağlamakta. Çiftçi üretkendir. Çiftçilerimizin mısır silajı üretmesi ülkemiz için bir kar. Pazarlaması yaygınlaşabilir."

- Tonu 400 liradan satılıyor

Kayseri'de mısır silajının tonunun ortalama 400 liradan alıcı bulduğunu anlatan Kula, diğer illerde bu fiyatın daha da yüksek olabildiğini ve bunun için pazarlamaya ağırlık vermek istediklerini dile getirdi.

Kula, "Daha önce bu arazilere biz sadece bir ürün ekerdik. O da arpa ya da buğdaydı. Şu anda bu ürünü de ekiyoruz. Çok güzel verim alıyoruz." dedi.

Çiftçi Salih Karamıt da yaklaşık 200 dekar araziye ikinci ürün olarak silajlık mısır ektiğini anlatarak, "Girdi maliyetlerini düşürmek için mısır silajını tercih ediyoruz. Bölgemizde verimi oldukça yüksek. Tabii ikinci ürün olarak da bölgemizin en yaygın ürünü. Özellikle hayvancılıkla uğraşanlar tercih ediyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyorBaş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyor
Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı! İşte aldığı cezaKilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı! İşte aldığı ceza
AK Parti'li Özhaseki, Kayseri'de Yerel Yönetim Politikaları Çalıştayı'nda konuştu:AK Parti'li Özhaseki, Kayseri'de Yerel Yönetim Politikaları Çalıştayı'nda konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Ekim Salı

İmsak
05:16
Sabah
06:37
Öğle
12:30
İkindi
15:39
Akşam
18:12
Yatsı
19:28

Kayseri Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Salı

Baykara Eczanesi
Melikgazi
Çilingir Eczanesi
Kocasinan
Dengiz Eczanesi
Melikgazi
Dünya Eczanesi
Kocasinan
Eda Eczanesi
Melikgazi
Aslıhan Eczanesi
Melikgazi
Çınar Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Samsun'da şehzade Tacettin Altunbaş için türbe yapıldı

Samsun'da şehzade Tacettin Altunbaş için türbe yapıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.