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Kayseri’de tarihi eser operasyonu

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.03.2020 09:34 | Son Güncelleme

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Roma dönemine ait çok sayıda sikke, heykel, yüzük ve mühür ele geçirildi.

Kayseri’de tarihi eser operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Roma dönemine ait çok sayıda sikke, heykel, yüzük ve mühür ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Roma dönemine ait 373 sikke, 27 obje, 2 heykel, 17 adet yüzük, 2 adet mühür olmak üzere toplam 421 parça tarihi eser olduğu düşünülen malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili E.A. ve H.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Kocasinan
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Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İpek Birer Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Lidya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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