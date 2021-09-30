Kayseri'de uçuruma düşen inek kurtarıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uçuruma düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İncesu ilçesine bağlı Kızılören Tabaklı Mahallesi'ndeki dağlık arazide uçuruma düşen bir ineğin mahsur kaldığı bilgisini alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bölgeye ekip sevk etti.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden sedye yardımıyla çıkartılan inek, tedavi edilmek üzere araçla veterinere götürüldü.

İnek, tedavisinin tamamlanmasının ardından sahibi Erol Yurdakul'a teslim edilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz