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Kayseri'de uçuruma düşen inek kurtarıldı

30.09.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uçuruma düşen inek kurtarıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uçuruma düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İncesu ilçesine bağlı Kızılören Tabaklı Mahallesi'ndeki dağlık arazide uçuruma düşen bir ineğin mahsur kaldığı bilgisini alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bölgeye ekip sevk etti.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden sedye yardımıyla çıkartılan inek, tedavi edilmek üzere araçla veterinere götürüldü.

İnek, tedavisinin tamamlanmasının ardından sahibi Erol Yurdakul'a teslim edilecek.

Kayseri'de uçuruma düşen inek kurtarıldı

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