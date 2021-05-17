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Kayseri'de uyuşturucu davası sanıklarına hapis cezası

17.05.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu davası sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, "uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve bulundurdukları" iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan birine 16 yıl 6 ay, diğerine ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar S.T. ve T.T, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık S.T. savunmasında, suçlamaları reddetti. Uyuşturucu kullanıcısı olduğunu öne süren sanık, "Miktarın fazla olmasının sebebi ise başka yerden 100 liraya aldığım uyuşturucuyu 25-30 liraya buldum. Bu nedenle fazla aldım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Sanık T.T. ise uyuşturucu maddeyi psikolojik sorunlarından dolayı kullandığını iddia ederek, "Bir daha kullanmayacağım. Sizden bir şans daha istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık S.T'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezası verdi. Heyet, diğer sanık T.T'yi ise "kullanmak için uyuşturucu madde almak, bulundurmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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