Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişinin evine uyuşturucu saklayıp kumpas kurdukları iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alının bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin evine uyuşturucu saklayıp kumpas kurulduğunu tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kumpas kuranlara yönelik merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda 150 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, şeffaf eldiven ve kilitli poşet ele geçirildi.

Olayla ilgili haklarında gözaltı kararı verilen 11 zanlıdan 10'u yakalandı, H.D.G'nin başka suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılardan M.D. ve karısı S.Ç.D. ile M.U, İ.P, M.C, S.Ö. ve A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer 3 şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor.

