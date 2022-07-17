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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

17.07.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla şüpheli İ.B. yakalandı.

Operasyonda 23 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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