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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.11.2020 18:05 | Son Güncelleme

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Argıncık ve Mimar Sinan mahallerinde uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Bir otomobil ve şüphelilerin ikamet ettiği 3 evde yapılan aramada 200 uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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