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Kayseri’den Doğanşehir’e yardım eli

10.04.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki depremzede ailelere ‘Sıcak sofralar tekrar kurulsun’ sloganı ile yardım ulaştırıldı.

Kayseri’den Doğanşehir’e yardım eli

Kahramanmaraş depremlerinde büyük hasar alan Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde depremzedelere Türkiye’nin birçok noktasında STK’lar aracılığı ile yardımlar ulaştırılıyor. Kayseri AK Parti Kadın Kollları da 16 ilçe kadın kolları başkanlığının katkıları ile hazırlanan ‘Ramazan’da sıcak sofralar tekrar kurulsun’ sloganı ile Doğanşehir ilçesindeki ailelerin yanında oldu.

Doğanşehir AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı’nın iş birliğinde gerçekleşen yardım kampanyasında ailelere mutfak takımı kolisi dağıtıldı. Kayseri AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, ilçedeki depremzedelerin yaralarını sarmak ve onların yanlarında olmak için böyle bir kampanya düzenlediklerini söyledi. İlçedeki konteyner ve çadır kentleri ziyaret ederek depremzede ailelere ulaştıklarını belirten Timuçin, “Malatya AK Parti İl Kadın Kolları Başkanımız Özlem Pelitoğlu liderliğinde Doğanşehir ilçe kadın Kolları başkanı Gülşah başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha bu afet ve depremleri ülkemize yaşatmasın” dedi.

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