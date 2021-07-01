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Kayseri'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 5 tır un, 2 tır patates gönderildi

01.07.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 5 tır un, 2 tır patates gönderildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Suriye'nin farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahipleri için toplanan un ve patates yüklü 7 tır, törenle uğurlandı.

Kayseri İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesince "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, hayırseverlerin katkılarıyla toplanan yardımları taşıyan tırların uğurlanması amacıyla Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi otoparkında tören düzenlendi.

İl Müftüsü Şahin Güven, burada yaptığı konuşmada, 2016'dan bu yana Suriye'ye kentten 692 tır yardım malzemesi yollandığını, bugün de 5 tır un ve 2 tır patates gönderileceğini belirtti.

Yardımları Kayseri'nin hayırsever iş insanlarının karşıladığını dile getiren Güven, "Bizleri de vesile kılıyorlar, biz de yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bundan sonra da bu kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. Bu, biz Müslümanların görevidir diye düşünüyoruz." dedi.

Güven, Kayseri'nin vekalet yoluyla kurban kesimi ve bağışında beşinci sırada yer aldığını, bu yıl Türkiye Diyanet Vakfının vekalet yoluyla kurban kesiminin büyük çoğunluğu salgın dolayısıyla zor günler yaşayan vatandaşlar için yurt içine yönlendireceğini sözlerine ekledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Karaca da yardımların toplanmasına katkı veren hayırseverlere teşekkür etti.

Konuşmalarından ardından dua okunarak tırlar uğurlandı.

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