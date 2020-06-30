YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserigücü FK kolları sıvadı

Kayserigücü FK kolları sıvadı

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.06.2020 11:55 | Son Güncelleme

2019-2020 futbol sezonunda mutlu sona ulaşarak adını Süper Amatör Küme’ye yazdıran Kayserigücü Futbol Kulübü, yeni sezon çalışmalarına start verdi.2020-2021 sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme Liginde mücadele edecek olan Kayserigücü FK yeni sezon çalışmalarına başladı.

Kayserigücü FK kolları sıvadı

2019-2020 futbol sezonunda mutlu sona ulaşarak adını Süper Amatör Küme’ye yazdıran Kayserigücü Futbol Kulübü, yeni sezon çalışmalarına start verdi.
2020-2021 sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme Liginde mücadele edecek olan Kayserigücü FK yeni sezon çalışmalarına başladı. Yönetim kurulu ve teknik heyet bir yeni sezon öncesi bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu. Bu sezon olduğu gibi yeni sezonda da güçlü bir ekip kurmayı planlayan sarı-siyahlılar transfer için kolları sıvadı. Hem yönetim kurulu hem de teknik ekip listede yer alan isimler ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
Kayserigücü FK, bu sezon Kayseri Birinci Amatör Küme’de hem oynadığı futbol hem de aldığı sonuçlar ile tüm sporseverlerin beğenisini ve takdirini kazandı. Sarı-Siyahlılar yeni sezonda da Süper Amatör Küme’de de başarılı olmaktan başka bir şey düşünmüyor. Hedefi olan bir ekip olan Kayserigücü FK, yeni sezon öncesi bütçesini belirledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yüz binlercesi bir arada! Saros Körfezi'ni istila ettiler Yüz binlercesi bir arada! Saros Körfezi'ni istila ettiler
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Kayseri Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:19
Sabah
05:10
Öğle
12:47
İkindi
16:42
Akşam
20:14
Yatsı
21:56

Kayseri Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şahin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İpek Birer Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Emek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gültepe Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.