Kayserispor 2 - 5 Eibar

2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'nın Seefeld bölgesinde sürdüren Kayserispor, kampın 6. gününde Eibar ile karşı karşıya geldi. Volders Stadyumu'nda oynanan müsabakada teknik direktör Hikmet Karaman, takımdaki tüm oyuncularına şans vermeye çalıştı.
Eibar, Pedro Leo'nun golüyle 19. dakikada 1-0 öne geçti. Ziya Alkurt ile skoru eşitleyen sarı kırmızılılar, Dmitrovic'in golüne engel olamadı ve ilk yarıyı 2-1 geride kapattı.
Mücadelenin 50. dakikasında Eibar, Blasis'in golüyle farkı 2'ye çıkarttı. Umut Bulut'un 60. dakikadaki golüyle yeniden farkı bire indirmeyi başaran Kayseri temsilcisi, İspanyol ekibinin Oliveira ve Garcia ile üst üste gelen gollerine engel olamadı ve sahadan 5-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
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