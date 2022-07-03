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Kayserispor 30 futbolcuyla kampa girdi

03.07.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, 30 futbolcuyla Erciyes’te kamp çalışmalarına başladı.

Kayserispor 30 futbolcuyla kampa girdi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Y. Kayserispor, Erciyes’te kamp çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde cuma gününe kadar Erciyes Yüksek İrtifa Kamp merkezinde çalışacak olan Kayserispor’da kamp kadrosuna 30 futbolcu dahil edildi.

Sarı-kırmızılı takımın kampında şu futbolcular yer alıyor:

Cenk Gönen, Bilal Bayezit, Abdulkadir Taşdan, Mehmet Şamil Öztürk, Majid Hosseini, Dimitrios Kolovetsios, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Lionel Carole, Nurettin Arslan, Joseph Attamah, Arif Kocaman, Gustavo Campanharo, Ali Karimi, Olivier Kemen, Andrea Bertolacci, Bernard Mensah, Emrah Başsan, Carlos Mane, Gökhan Sazdağı, Anthony Uzodimma, Yaw Ackah, Miguel Cardoso, Eray Özbek, Hayrullah Erkip, Muhammet Eren Arıkan, İlhan Parlak, Mustafa Pektemek, Talha Sarıaslan ve Mame Thiam.

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor
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