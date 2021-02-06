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Kayserispor 30 kişilik kadrosunu TFF’ye bildirdi

06.02.2021 14:26 | Son Güncelleme:
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Kayserispor 30 kişilik kadrosunu TFF’ye bildirdi

Hes Kablo Kayserispor, 30 kişiden oluşan resmi takım kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında mücadele vereceği takım kadrosunu belirledi.

Hes Kablo Kayserispor, 30 kişiden oluşan resmi takım kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında mücadele vereceği takım kadrosunu belirledi. İkinci transfer tescil döneminin sona ermesinden sonra kulüplere verilen süre doldu ve sarı kırmızılı takım, 30 kişilik oyuncu kadrosunu TFF’ye bildirdi.
Buna göre Kayserispor takımının 30 kişilik kadrosu ve forma numaraları şu şekilde:
1- İsmail Çipe
2- Nehuen Mario Paz
3- Joseph Attamah
4- Dimitrios Kolovetsios
10- Pedro Henrique
11- Muğdat Çelik
12- Abdulkadir Taştan
13- Miguel Lopes
15- Uğur Demirok
17- Nurettin Korkmaz
18- Zoran Kvrzic
19- Ömer Uzun
20- Ramazan Civelek
21- Aziz Behich
22- Cristian Sapunaru
23- İlhan Parlak
24- Melih Okutan
25- Aaron Lennon
27- Okan Acar
32- Yasir Subaşı
33- Silviu Lung
37- Ahmet Zekeriya Kartal
42- Kevin Luckassen
44- Besard Sabovic
48- Barış Emirhan Doğan
73- Karlo Muhar
77- Denis Alibec
88- Gustavo Campanharo
96- Daniel Avramovski
99- Anton Maglica

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