SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Kayserispor'a Lung'dan kötü haber

Kayserispor'a Lung'dan kötü haber

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 25.12.2020 09:25 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor file bekçisi Silviu Lung'un sahalara dönüşü ertelendi.

Kayserispor'a Lung'dan kötü haber

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Hes Kablo Kayserispor'un tecrübeli file bekçisi Silviu Lung'un takıma dönüşü 1 ay daha sürecek.

Galatasaray ile deplasmanda oynanan maçta sağ bacağından sakatlanan ve sonrasında tedavisine başlanan Lung'un 1 ay daha formasından uzak kalacağı öğrenildi.

Sağ bacak üst adalesinde orta derece zorlanma olduğu tespit edilen, gerek Kayseri'de gerekse İspanya'da tedavi altına alınan Lung'un önümüzdeki haftadan sonra antrenmanlara başlayabileceği ve forma giyebilmesi için 1 ay daha tedavi olması gerektiği öğrenildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
Samet Aybaba'nın 3 puan inancıSamet Aybaba'nın 3 puan inancı
İşte F.Bahçe - Trabzon maçının muhtemel 11'leriİşte F.Bahçe - Trabzon maçının muhtemel 11'leri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı
CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı
Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor
Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor
SON DAKİKA | Fatih Terim'in cezası belli oldu
SON DAKİKA | Fatih Terim'in cezası belli oldu
Herkes için adalet istiyoruz
Herkes için adalet istiyoruz
Beşiktaş başkentten 3 puanla döndü
Beşiktaş başkentten 3 puanla döndü
Sergen Yalçın: VAR niye var?
Sergen Yalçın: VAR niye var?
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü bir yıldız daha!
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü bir yıldız daha!
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı!
Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı!
Beşiktaş'a Aboubakar piyangosu!
Beşiktaş'a Aboubakar piyangosu!
Türk futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti
Türk futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserispor'a Lung'dan kötü haber
Kayserispor'a Lung'dan kötü haber
ÖZET | Kayserispor 1-2 Konyaspor
Konyaspor, Kayseri'de 89'dan sonra geri döndü
Hasan Hüseyin Acar'dan Kayserispor'a veda mesajı
Kayserispor'a veda mesajı
Samet Aybaba'nın 3 puan inancı
Samet Aybaba'nın 3 puan inancı
Kayserispor’da Hasan Hüseyin Acar ile yollar ayrıldı
Kayserispor’da Hasan Hüseyin Acar ile yollar ayrıldı
ÖZET | Kayserispor 0-0 Trabzonspor
Trabzonspor, Kayseri'de de 1 puana razı oldu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.