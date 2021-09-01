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Kayserispor'a transfer engeli

01.09.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'a transfer engeli geldi.

Kayserispor'a transfer engeli

Yukatel Kayserispor'a lisans engeli geldi. Sarı-kırmızılı kulübün, geçmişte formasını giyen ve kulüpten alacağını tahsil edemeyen futbolcu Bilal Başacıkoğlu'nun TFF'ye başvurmasından ötürü kulübe lisans engeli geldi.

Yukatel Kayserispor, eski futbolcusu Bilal Başacıkoğlu'na 4 milyon 300 bin TL ödeme yapmaması halinde bugünden itibaren transfer ettiği futbolculara TFF'den lisans çıkaramayacak.

Bilal Başacıkoğlu, 2018-2019 sezonunda Hollanda'nın Feyenoord takımından transfer edilmiş ve 2 sezonda 33 maçta görev alırken 3 asist yapmış, sonrasında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

KAYNAK. İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kayserispor
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