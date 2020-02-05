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Kayserispor-Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.02.2020 11:19 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor ile Antalyaspor arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 21.hafta karşılaşmasının biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21.

Kayserispor-Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktı

Hes Kablo Kayserispor ile Antalyaspor arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 21.hafta karşılaşmasının biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor 09 Şubat 2020 Pazar günü saat 13.30’de Antalyaspor ile Kadir Has Stadyumunda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün 11.00’da satışa sunuldu.
Karşılaşmanın bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.
Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 20 TL
Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 20 TL
Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 30 TL
Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 25 TL
Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL
Misafir Tribün - 25 TL

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Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şaylan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İpek Birer Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Lidya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Pamuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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