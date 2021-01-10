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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Kayserispor layık olduğu yere gelecek"

10.01.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Kayserispor layık olduğu yere gelecek"

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı takımın daha başarılı günlere ulaşacağını söyledi.Süper Lig’de oynadığı son 2 maçtan 6 puan çıkararak ligin en altından kurtulan Hes Kablo Kayserispor’da moraller yüksek.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı takımın daha başarılı günlere ulaşacağını söyledi.
Süper Lig’de oynadığı son 2 maçtan 6 puan çıkararak ligin en altından kurtulan Hes Kablo Kayserispor’da moraller yüksek. Denizlispor ve Yeni malatyaspor maçlarını kayıpsız atlatan sarı kırmızılılarda başarının geleceğine inanılıyor.
PFDK’dan ceza aldığı için Yeni Malatyaspor maçında tribünde yeralamayan ve mücadeleyi kulüp tesislerinde televizyondan takip eden Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, müsabaka sonrasında duygularını sosyal paylaşım sitesindeki hesabından aktardı. Galibiyetten ötürü teknik heyet ve futbolcularını kutlayan Başkan Berna Gözbaşı, "Biz bu ruhla mücadeleye devam edelim, Kayserispor’umuz layık olduğu yere çok daha kısa sürede gelecektir. Tebrikler Kayserispor’umuzun yürekleriyle oynayan futbolcuları. Tebrikler teknik yönetim. Teşekkürler her zaman yanımızda olan büyük Kayserispor taraftarı" cümleleri kurdu.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle de bir mesaj yayınlayan Başkan Gözbaşı, "Zor şartlarda halkın sesi olmaya çalışan ve işlerini başarı ile yapan tüm fikir işçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum" dedi.

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