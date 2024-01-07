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  4. Kayserispor Başkanı mağlubiyetin ardından kameraların karşısına geçti çok sert konuştu: Ligden çekiliriz!

Kayserispor Başkanı mağlubiyetin ardından kameraların karşısına geçti çok sert konuştu: Ligden çekiliriz!

07.01.2024 18:31 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Kayserispor-Sivasspor mücadelesinde konuk ekip rakibini 3-1 mağlup ederken, maçın ardından konuşan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, “Lige ayar çekmek isteniyorsa söylesinler biz çekiliriz. Kim ayar çekmek istiyorsa o lige devam eder" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Sivasspor’a sahasında 3-1’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından kameraların karşısına geçen Kayserispor Başkanı Ali Çamlı çok sert açıklamalarda bulundu.

"HERKES DİKKAT ETSİN"

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Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıklamalarda bulundu. Sezon başından itibaren hakemlere ve Türkiye Futbol Federasyonu'na altında art niyet olmadan baktığını söyleyen Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, “Bugün de Türkiye Futbol Federasyonu’nu yaptığı işlerde dikkatli olmaya davet ediyorum. Sakin atın tekmesi pek olur. Umarım ki biz beyefendiliğimizi ve koymuş olduğumuz adam tavrını bozmayız. Herkes dikkat etsin."

"AYAR ÇEKMEK İSTENİYORSA, BİZ ÇEKİLİRİZ"

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"Lige ayar çekmek isteniyorsa söylesinler biz çekiliriz. Kim ayar çekmek istiyorsa o lige devam eder. Ayıp ediliyor, yakışmıyor. Geçen hafta Konyaspor maçında aleyhimize verilen penaltılar evlere şenlik. Bu maçta verilen penaltıya biri penaltı derse çıkıp özür dileyeceğim. Bir maç nasıl bu kadar provoke, nasıl rezil edilir? Bugün bir örneğini gördük. Bu hakemi ilk Süper Lig maçında böyle bir karşılaşmaya veriyorsanız düşünmek lazım. Biz yolumuza devam edeceğiz. Takımla ilgili endişemiz yok. Onların önümüzdeki günlerde ligi tekrar sarsacağına yürekten inanıyorum. Bu işin provokasyonuna soyunanlar vazifelerini yapmaya devam ediyor ama hala bu işi yönetenler uyumaya devam ediyor” dedi.

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