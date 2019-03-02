Kayserispor-Beşiktaş maçında sakatlanan Bernard Mensah hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşılaştı. Maçın 32. dakikasında sakatlanan Bernard Mensah oyuna devam edemedi. Oyuna devam eden Ganalı oyuncu yerini Hasan Hüseyin Acar'a bıraktı.
Mensah'ın sol omzunda ciddi bir problem olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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