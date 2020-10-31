Kayserispor’da 4 eksik var

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Özel uçak ile Rize'ye giderek kampa girecek sarı kırmızılı takımda 4 eksik var.
Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kırmızı kart cezalısı Sapunaru’nun yanı sıra sakatlıkları devam eden Manzala, Ömer Uzun ve Nurettin Korkmaz'ın Rizespor maç kadrosunda olmayacaklarını söyledi.
Mustafa Tokgöz, "Yarın oynayacağımız Çaykur Rizespor maçında, kırmızı kart cezalısı Cristian Sapunaru ve sakatlıkları bulunan Harrison Manzala, Ömer Uzun ve Nurettin Korkmaz haricinde eksiğimiz bulunmuyor" dedi.
(İHA)
Amatör futbolcu enkazdan kurtarıldı
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
''Başarı şimdi değerlendirilmez''
''Bu takımın hocası ben değilim''
Tarihi takas gerçekleşiyor! Yer yerinden oynayacak...
Galatasaray'ın maçı ertelendi!
Ronaldo koronavirüsü yendi!
Tisserand idmanda yer almadı
'F.Bahçe'den sözlü bir ilgili oldu'
Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya flaş gönderme
PFDK Josef de Souza'nın cezasını açıkladı!
Beşiktaş'a Gökhan Töre'den kötü haber
Okuyucu Yorumları 0 yorum