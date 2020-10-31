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Kayserispor’da 4 eksik var

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 31.10.2020 14:14 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da 4 eksik var.

Kayserispor’da 4 eksik var

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Özel uçak ile Rize'ye giderek kampa girecek sarı kırmızılı takımda 4 eksik var.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kırmızı kart cezalısı Sapunaru’nun yanı sıra sakatlıkları devam eden Manzala, Ömer Uzun ve Nurettin Korkmaz'ın Rizespor maç kadrosunda olmayacaklarını söyledi.

Mustafa Tokgöz, "Yarın oynayacağımız Çaykur Rizespor maçında, kırmızı kart cezalısı Cristian Sapunaru ve sakatlıkları bulunan Harrison Manzala, Ömer Uzun ve Nurettin Korkmaz haricinde eksiğimiz bulunmuyor" dedi.

(İHA)

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