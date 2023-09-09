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  4. Kayserispor'dan ayrılan Çağdaş Atan'ın koltuğu çabuk doldu! Selçuk İnan ile anlaşma sağlandı

Kayserispor'dan ayrılan Çağdaş Atan'ın koltuğu çabuk doldu! Selçuk İnan ile anlaşma sağlandı

09.09.2023 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekibi Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Kayserispor'dan ayrılarak Başakşehir'e imza atan Çağdaş Atan'ın yerine Kayserispor yönetimi Selçuk İnan'ı getiriyor.

Başakşehir bu sezon Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 3 maçta 3 mağlubiyet almış ve ardından 43 yaşındaki teknik adam ile yollar ayrılmıştı. İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevi için son olarak Kayserispor'u çalıştıran Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş atan ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 11 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'de, stadımızda bulunan basın toplantısı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir" ifadelerine yer verildi.

KAYSERİSPOR'DAN HIZLI HAMLE

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Çağdaş Atan'ın Başakşehir'e imza atmak için takımdan ayrılmasının ardından Kayserispor yönetimi gaza bastı ve Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vardı. Son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Selçuk İnan'ın imzası kısa süre içinde duyurulacak.

Kasımpaşa'nın başında 13 maça çıkan Selçuk İnan 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Son olarak geçen sezon Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan Paşa'dan ayrılık kararı çıkmıştı.

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