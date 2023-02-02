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Kayserispor forması giyen Arif Kocaman, Başakşehir maçına damga vurdu! Arif Kocaman kimdir? Arif Kocaman kaç yaşında?

02.02.2023 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Son 4 maçta 3 galibiyet alan Çağdaş Atan'ın öğrencileri büyük alkış topladı. Tecrübeli çalıştırıcının 19 yaşındaki Arif Kocaman tercihi ise sosyal medyada gündem oldu. Bu sezon Kayserispor formasıyla 4 maça çıkan genç oyuncu, Başakşehir maçında gösterdiği performansla takımının galip gelmesinde önemli rol oynadı.

Kayserispor forması giyen Arif Kocaman, Başakşehir maçına damga vurdu! Arif Kocaman kimdir? Arif Kocaman kaç yaşında?
Arif Kocaman

Arif Kocaman

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Yukatel Kayseripor
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Kayserispor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. RHG EnerTürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 1-0'lık skorla kazandı. Maça 19 yaşındaki Arif Kocaman'ın performansı damga vurdu.

ÇAĞDAŞ ATAN TARİH YAZIYOR

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Kısıtlı kadrosuyla ve aldığı transfer yasağı cezasına rağmen takımını toparlayan Çağdaş Atan, Kayserispor'un başında son 4 maçtan 3 galibiyet alarak büyük alkış topladı.

19 YAŞINDAKİ ARİF KOCAMAN GÜNDEM OLDU

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Stoper pozisyonunda 19 yaşındaki Arif Kocaman'a şans veren Çağdaş Atan, maç öncesi herkesi şaşırtmıştı. Arif Kocaman'ın gösterdiği performansın ardından maç sonunda genç oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

"AVRUPA HEDEFİM TABİİ Kİ VAR"

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Arif Kocaman: "Kayserispor'a hizmet etmek ve başarılar kazanmak istiyorum. Sonrasında Avrupa hedefim tabii ki var ama doğru bir planlama yapmak istiyorum. Daha çok İtalya'da forma giymek istiyorum ama Premier Lig'de de tabii ki oynamak çok isterim."

ARİF KOCAMAN KİMDİR?

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14 Eylül 2003 doğum stoper oyuncusu Arif Kocaman, Türk futbolcudur. Kayserispor'da forma giymektedir. Futbol hayatına Sakaryaspor altyapısında başlayan genç oyuncu 14 Ocak 2022 tarihinde 42 Bin Euro bonservis bedeliyle Kayserispor'a transfer olmuştu. Sol bek mevkisinde de forma giyebilen Arif Kocaman 1,86 boyuyla dikkat çekiyor. Türkiye U21 formasını 1 kez giyme başarısı gösteren Arif Kocaman sol ayağını kullanıyor.

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