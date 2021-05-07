Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 40. haftasında yarın Gaziantep'i konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, şut ve pas çalışmasıyla tamamlandı.



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