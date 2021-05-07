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Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

07.05.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 40. haftasında yarın Gaziantep'i konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, şut ve pas çalışmasıyla tamamlandı.

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