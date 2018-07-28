Kayserispor Rajko Rotman ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Kayserispor gece yarısı atılan imzayla eski futbolcusu ön libero ve orta saha oyuncusu Rajko Rotman'a yeniden kavuştu. Rotman, dün saat 22.30'da attığı imza sonrası yeniden Kayserispor'lu oldu.
Dün saat 21.00'de İzmir'den uçakla Kayseri'ye gelen ve Göztepe ile bağlarını koparan Rajko Rotman, sağlık kontrolünün ardından opsiyonlu olarak 1+1 yıllığına mukavele imzaladı. Sarı kırmızılı takım Hollanda kampında olduğu için Rotman'ın, takım Kayseri'ye dönene kadar antrenmanlara burada çıkacağı belirtildi.
Bu arada Kayserispor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, ''2016-17 sezonu ikinci yarısında, takımımızda forma giyen ve çok zorlu mücadelemizde Kayserisporumuza katkı sağlayarak başarımızda payı olan, aynı zamanda şehrimizde oynamaktan mutlu olan futbolcumuz Rajko Rotman’la yapılan görüşmeler sonrasında opsiyon kulübümüze ait olmak kaydıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Rotman ve Kayserisporumuza hayırlı olsun" denildi.
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