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Kayserispor Sivasspor maç sonucu ne oldu? Kayseri'de gol rüzgarı esti!

13.01.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Maçta, Hakem Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Serkan Çimen üstlendi. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol oldu. Kayserispor Sivasspor maçı izle ekranı internette araştırıldı. Peki, Kayserispor Sivasspor maç sonucu ne oldu? İşte detaylar...

Kayserispor Sivasspor maç sonucu ne oldu? Kayseri'de gol rüzgarı esti!

Kayserispor Sivasspor maçı Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak. Kadir Has Stadı'n oynanacak maç için geri sayım devam ediyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında, Kayserispor Sivasspor maçı izle ekranını araştırıyor. Peki, Kayserispor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR SİVASSPOR MAÇ SONUCU

Kayserispor Sivasspor maçı bugün (13 Ocak 2023 Cuma) saat 19.00'da başladı. Maç, Kadir Has Stadı'nda oynandı. Kayserispor'un üstünlüğüyle sonuçlanan maçta gol yağmuru yaşandı.

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Kayserispor'un golleri 23'te Majid Hosseini, 31'de Olivier Kemen ve 41'de Gökhan Sazdağı'ndan geldi. Sivasspor'da ise dakika 52'de Robin Yalçın topu ağlara attı. Ümitlenen Sivasspor'un galibiyet hayallesi dakika 69'da Olivier Kemen'in Kayserispor'u 4-1 öne geçirmesiyle son buldu.

KAYSERİSPOR SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Sivasspor maçı beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana geldi.


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