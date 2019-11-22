SPOR

Kayserispor'un yeni başkanı Berna Gözbaşı (Süper Lig'in ilk kadın başkanı oldu)

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 22.11.2019 16:46 | Son Güncelleme

Kayserispor'da 30 Kasım'da yapılacak genel kurul öncesi başkanlığa Berna Gözbaşı getirildi. Berna Gözbaşı, Süper Lig'in ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti.

Kayserispor'un yeni başkanı Berna Gözbaşı (Süper Lig'in ilk kadın başkanı oldu)

Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'da başkan danışmanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Berna Gözbaşı, 30 Kasım'da yapılacak genel kurul öncesi yönetim kurulunun aldığı karar ile başkan seçildi.

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere Yönetim Kurulu kararımızla 30.11.2019 tarihinde kulübümüz genel kurulu yapılacaktır. Genel kurul öncesinde mevcut yönetim kurulu üyemiz Berna Gözbaşı, şehrimizin tüm dinamiklerinin ittifakıyla ve desteğiyle başkan adaylığını açıklamıştır. Gelinen noktada halen kulüp başkanlığı görevimizi yöneten Hamdi Elcuman büyük bir jest yaparak yönetim kurulu başkanlığından istifa etmiş, yönetim kurulumuz oy birliğiyle Berna Gözbaşı’yı yönetim kurulu başkanı olarak seçmiştir. Kendisine yapılacak genel kurulumuzdaki adaylığında başarılar diliyoruz" denildi.

BERNA GÖZBAŞI KİMDİR?

Kayserispor'da Berna Gözbaşı, 30 Kasım'da gerçekleştirilecek genel kurulda başkan adayı oldu. Sarı-kırmızılı kulüpte 3 yıldır görev yapan Berna Gözbaşı, seçilmesi durumunda Süper Lig'deki ilk kadın kulüp başkanı olacak. Peki, Kayserispor'un başkan adayı Berna Gözbaşı kimdir?

Kayserili olan Berna Gözbaşı, Gelibolu‘da dünyaya geldi.. Memur bir ailenin tek kızı olarak, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden 1996 yılında mezun oldu. Berna Gözbaşı, iş hayatına Kayseri Çinkur'un ihracat biriminde başladı. Londra Metal Borsasında "Uluslararası Finans, Metal Ticareti, Futures& Options" konusunda eğitim aldıktan sonra, ilk şirketi olan BRN Uluslararası Danışmanlık ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ni 2001 yılında kurdu.

Birçok firmaya uluslararası pazarlama ve dış ticaret danışmanlığı yaptı. İhracata açılmamış bir cok KOBİ'yi ihracatla tanıştıran Gözbaşı, 2001 -2006 yılları arasında Ortadoğu, Doğu ve Batı Afrika pazarlarında aktif çalıştı. 2006 yılında yatak üretimine başladı.

BRN Yatak'ı farklı paketleme yöntemleri 5 kıtada 60'dan fazla ülkeye ihraç eden bir şirket haline getirerek, çok kısa bir sürede sektörün en önemli ihracatçı firmalarından biri haline getirdi ve girişimcilik ve ihracat dalında birçok ödüle layık görüldü ve genç ve kadın girişimciler için rol model oldu. Kayseri Sanayi Odası ilk kadın meclis üyesi olan Berna Gözbaşı'nın 2 kızı vardır.

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
''R. Madrid ve Barça onu takip ediyor''''R. Madrid ve Barça onu takip ediyor''
Kayseri'ye yeni sponsorKayseri'ye yeni sponsor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berna Gözbaşı Kayserispor

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Aslan rövanşta turladı!

Aslan rövanşta turladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şok sakatlık! Genç oyuncu sezonu kapattı

Şok sakatlık! Genç oyuncu sezonu kapattı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Adebayor fena yakalandı

Adebayor fena yakalandı

Süper Lig ekibinde deprem! 3 isim kadro dışı

Süper Lig ekibinde deprem! 3 isim kadro dışı

Okuyucu Yorumları 17 yorum
hayırlı olur insallah
Hayırlı olsun ama bir kadın başkanın futbolda başarılı olacağına kesinlikle inanmıyorum.. İnşallah ben yanılırım...
bak şimdi dürüstlük temelleri atılacak işte tebrikler
çok iyi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserispor'da Bernard Mensah sakatlandı!

Kayserispor'da Bernard Mensah şoku!

Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in hedefi EURO 2020

Emre Demir hedefini açıkladı

Umut Bulut ile Şamil Çinaz Kayserispor'dan ayrıldı

Kayserispor'da 2 ayrılık

Tosca: Kayserispor maçında hedefimiz 3 puan

'Hedefimiz 3 puan'

Berna Gözbaşı: Umut Bulut ve Şamil Cinaz'ı kadro dışı bırakmadık

Umut Bulut ve Şamil Cinaz açıklaması

Bülent Uygun: Pedro Henrique 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Bülent Uygun şok sakatlığı açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.