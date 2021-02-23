Kayserispor yarın toplanıyor

Hes Kablo Kayserispor ligin 28.haftasında evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın başlayacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da ligin 26.haftasında oynanan ve 2-0 mağlup olduğu Demir Grup Sivasspor maçının ardından teknik heyet oyunculara 2 gün izin verdi. Ligin 27.haftasını BAY olarak geçirecek olan Sarı-Kırmızılılar 2 günlük izin yarın sona eriyor. Hes Kablo Kayserispor 28.haftada 03 Mart 2021 Çarşamba günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı tek antrenman ile başlayacak.

