YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor yarın toplanıyor

Kayserispor yarın toplanıyor

23.02.2021 12:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kayserispor yarın toplanıyor

Hes Kablo Kayserispor ligin 28.haftasında evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın başlayacak.Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da ligin 26.haftasında oynanan ve 2-0 mağlup olduğu Demir Grup Sivasspor maçının ardından teknik heyet oyunculara 2 gün izin verdi.

Hes Kablo Kayserispor ligin 28.haftasında evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın başlayacak.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da ligin 26.haftasında oynanan ve 2-0 mağlup olduğu Demir Grup Sivasspor maçının ardından teknik heyet oyunculara 2 gün izin verdi. Ligin 27.haftasını BAY olarak geçirecek olan Sarı-Kırmızılılar 2 günlük izin yarın sona eriyor. Hes Kablo Kayserispor 28.haftada 03 Mart 2021 Çarşamba günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı tek antrenman ile başlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Şubat Salı

İmsak
05:50
Sabah
07:12
Öğle
12:56
İkindi
16:01
Akşam
18:31
Yatsı
19:47

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Salı

Demet Eczanesi
Kocasinan
Demet Eczanesi
Kocasinan
Demet Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

Diğer Haberler

EuroCup Women son 16 ve çeyrek final maçları Kayseri’de oynanacak

EuroCup Women son 16 ve çeyrek final maçları Kayseri’de oynanacak

Melikgazi Belediyespor’da yüzler gülüyor

Melikgazi Belediyespor’da yüzler gülüyor

Develi Belediyespor final maçına hazırlanıyor

Develi Belediyespor final maçına hazırlanıyor

Kocasinan’da modern taksi durakları

Kocasinan’da modern taksi durakları

İranlı şahsa cinsel tacizden 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

İranlı şahsa cinsel tacizden 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Kayseri Ulaşım A.Ş. koronavirüse yol vermedi

Kayseri Ulaşım A.Ş. koronavirüse yol vermedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.