YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor Yaw Ackah ile anlaştı

Kayserispor Yaw Ackah ile anlaştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.08.2020 09:41 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, Portekiz liginden Yaw Ackah ile anlaşmaya vardı.Süper Lig 2020-2021 futbol sezonu için transfer çalışmalarına başlayan Hes Kablo Kayserispor, Portekiz’in Boavista takımında futbol oynayan Yaw Ackah ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor Yaw Ackah ile anlaştı

Hes Kablo Kayserispor, Portekiz liginden Yaw Ackah ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig 2020-2021 futbol sezonu için transfer çalışmalarına başlayan Hes Kablo Kayserispor, Portekiz’in Boavista takımında futbol oynayan Yaw Ackah ile anlaşmaya vardı. Siyahi futbolcu ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşme yapılacak.
Yaw Ackah kimdir
1 Haziran 1999 tarihinde dünyaya geldi. Gana vatandaşı ve 1,69 cm boyunda. Orta sahanın ortasında oynuyor. Sağ ayağını kullanıyor. Portekiz Premier Lig takımlarından Boavista’da oynayan Ackah, 2018-2019 sezonunda 2 maçta forma giyip 18 dakika oynadı. Ackah geride kalan sezon ise 24 maçta oynadı. 1908 dakika sahada kalan siyahi futbolcu 13 kez sarı kart gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:16
Sabah
05:47
Öğle
12:47
İkindi
16:33
Akşam
19:37
Yatsı
21:03

Kayseri Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Rüzgar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Erdinç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyüktaşkın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hızır Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, "Daha özverili çalışmamız gerekli"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, "Daha özverili çalışmamız gerekli"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.