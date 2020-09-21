Kayserispor yine kazanamadı

Hes Kablo Kayserispor, Alanyaspor’a karşı yine kazanamadı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’de Alanyaspor ile 9 kez karşılaştı. Sarı Kırmızılılar, 2 kez kazanırken 1 kez berabere kaldı, 6 kez de yenildi.

Sarı Kırmızılı ekip, rakibi ile oynadığı son 6 maçta galibiyet yüzü göremezken 1 kez berabere kalıp 5 kez yenilgi. Hes Kablo Kayserispor son 3 maçını da kaybetti. Kayserispor 3 sezondur da Alanya deplasmanında puan alamadı. Kayserispor 9 maçta rakibine 8 gol atarken kalesinde ise 20 gol gördü.

Hes Kablo Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

2020/2021 Alanyaspor-Kayserispor 2-0

2019/2020 Alanyaspor-Kayserispor 5-1

2019/2020 Kayserispor-Alanyaspor 0-1

2018/2019 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0

2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2

2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0

2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0

