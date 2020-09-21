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Kayserispor yine kazanamadı

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.09.2020 09:08 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, Alanyaspor’a karşı yine kazanamadı.Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’de Alanyaspor ile 9 kez karşılaştı.

Kayserispor yine kazanamadı

Hes Kablo Kayserispor, Alanyaspor’a karşı yine kazanamadı.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’de Alanyaspor ile 9 kez karşılaştı. Sarı Kırmızılılar, 2 kez kazanırken 1 kez berabere kaldı, 6 kez de yenildi.
Sarı Kırmızılı ekip, rakibi ile oynadığı son 6 maçta galibiyet yüzü göremezken 1 kez berabere kalıp 5 kez yenilgi. Hes Kablo Kayserispor son 3 maçını da kaybetti. Kayserispor 3 sezondur da Alanya deplasmanında puan alamadı. Kayserispor 9 maçta rakibine 8 gol atarken kalesinde ise 20 gol gördü.
Hes Kablo Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:
2020/2021 Alanyaspor-Kayserispor 2-0
2019/2020 Alanyaspor-Kayserispor 5-1
2019/2020 Kayserispor-Alanyaspor 0-1
2018/2019 Kayserispor-Alanyaspor 1-1
2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0
2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2
2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2
2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0
2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0

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