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Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

22.07.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından çift kale maç yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Kayserispor hazırlık yeni sezon

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