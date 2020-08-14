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Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.08.2020 15:33 | Son Güncelleme

Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor, 2 futbolcusunda yeni tip koronavirüs tespit edilen Galatasaray ile bir oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kayserispor Kulübünün sosyal medya hesabından Galatasaray için yayımlanan mesajda, "Oyuncularınızın kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Trabzonspor için ise "Trabzonspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcuya acil şifalar diliyor, kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." mesajını paylaştı.

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