Kaza yapan belediye işçisi hastane çıkışı başkan Öz’ü ziyaret etti

Kaza yapan Çan Belediye Personelini hastanede yalnız bırakmayan Başkan Öz’e işçiden teşekkür ziyareti.

Çan ilçesin de 3 Ağustos sabahı eşi ve oğlu ile birlikte ilçeye bağlı Bozguç köyündeki tarlalarına giderken Bozguç köyü yolunda özel bir araç ile kafa kafaya çarpışarak kaza yapan Çan Belediyesi işçisi Hüseyin Altın kazada engelli oğlu Emre Altın’ı kaybetmiş eşi ile birlikte kendisi de ağır yaralı olarak Çanakkale’ye sevk edilmişti. Altın’ın eşi bir süre hastanede kaldıktan sonra taburcu olurken, Hüseyin Altın, zor süreçten geçerek hayatta tutunmayı başardı. Hastane de Hüseyin Altın’ı yalnız bırakmayan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ü taburcu olduktan sonra makamında ziyaret eden Altın ile bir süre sohbet eden Başkan Öz, “Belediye personelimiz Hüseyin ağabeyimiz çok şükür zor günlerin ardından gülmeye başladı. Hayata sımsıkı tutunarak aramızda olan ağabeyimizin yürümeye başladığı zamanı da iple çekiyoruz” dedi.

