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Kaza yaptı, hasar gören otomobili bırakıp kaçtı

05.12.2023 08:02 | Son Güncelleme:
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Konya’da alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, park halindeki otomobile çarparak durdu.

Kaza yaptı, hasar gören otomobili bırakıp kaçtı

Kaza anında devriye gezen ekipleri fark eden sürücü otomobili bırakarak olay yerinden kaçtı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Piri Esad Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliye istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsü belirlenemeyen 42 AC 822 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 42 APH 352 plakalı otomobile çarptıktan sonra durdu. Kaza anında devriye gezen ekipleri fark eden alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracı bırakıp kaçtı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerin ardından çarpan otomobili emniyet otoparkına kaldırdı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kazayı gören Emre Talay, "Otomobil hızla geldi zikzak yaptı daha sonra otomobile çarptı. Sürücü olay yerinden kaçtı. Polisler peşinden koştu ama kaçtı" dedi.

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