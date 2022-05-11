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Kazakistan ile transit geçiş belgesi kotası 15 bine çıkarılacak

11.05.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: - "İlave belgeler mayıs ayı sonuna kadar teati edilecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazakistan ile 2 bin olan transit geçiş belgesi kotasının 15 bine çıkarılması konusunda mutabakat sağlandığını bildirdi.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Orta Asya ülkelerine yönelik taşımaların daha önce genelde İran-Türkmenistan güzergahı üzerinden gerçekleştirildiğini ancak Kovid-19 salgını nedeniyle Türkmenistan'ın sınır kapılarını tamamen araç trafiğine kapattığını ifade etti.

Bu gelişme sonrasında tek alternatifin Kazakistan güzergahı olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, anılan ülke ile mevcut transit geçiş belgesi kotasının 2 bin olduğunu, Ro-Ro şartı ile verilen belgelerin de ilave maliyete neden olduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu, bu durumun, Özbekistan başta olmak üzere, Orta Asya ülkelerine yönelik taşımaları olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, iki ülke arasındaki kara taşımacılığını geliştirmek için 9 Mayıs'ta Ankara'da Türkiye-Kazakistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini ifade etti.

- "İlave belgeler mayıs sonuna kadar verilecek"

Toplantının Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkisine yakışır bir şekilde yapıcı bir ortamda yapıldığını bildiren Karaismailoğlu, görüşmelerde önemli kararlar alındığını belirtti.

Yıllar sonra Kazakistan ile transit geçiş belgesi kotası konusunda artış yaşandığının altını çizen Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Kazakistan ile 2 bin olan transit geçiş belgesi kotasının 7,5 kat artırılarak 15 bin adede çıkarılması, 2022 yılında Ro-Ro şartı olmaksızın ilave belgeler ile birlikte toplam 11 bin adet ikili geçiş belgesi ve 2 bin 100 adeti Ro-Ro hatlarında kullanılmak üzere toplam 15 bin adet transit geçiş belgesi teati edilmesi hususunda mutabakat sağlandı. Üçüncü ülke geçiş belgesi sayısı Türk taşımacıları için 1500'den 2 bine yükseltildi. İlave belgeler mayıs ayı sonuna kadar teati edilecek."

Karaismailoğlu, 2023 yılı için mutabakat sağlanan geçici kotalar hakkında ise şunları kaydetti:

"Türk tarafı için iki parti halinde 10 bin adet tek-tip geçiş belgesi teati edilecek. Bu belgelerin tamamı kara sınır kapılarında geçerli olacak. 2 bini Hazar'da geçerli olmak üzere toplam 15 bin transit geçiş belgesi, 2 bin adet de üçüncü ülkeye geçiş belgesi verilecek. Ayrıca ilave geçiş belgelerine ihtiyaç duyulması halinde, diğer tarafın isteği üzerine talep hızlı bir şekilde değerlendirilecek. Taşımacılıkta dijitalleşme, elektronik geçiş belgesi, geçiş belgesi dağıtım sistemi konularında iş birliği yapılması da kararlaştırıldı. Bu amaçla Türk heyeti, Kazak heyetini bilgi alışverişinde bulunmak üzere Türkiye'deki bir sınır kapısında toplantıya davet etti. KUKK Toplantısı ile iki ülke arasındaki iş birliği daha da güçlenecek."

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