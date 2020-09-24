Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ilçesinde Barış Manço Bulvarı ve Alparslan Türkeş Bulvarı kesişiminde yer alan, yer yer kazaların yaşandığı kavşağı yeniden düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi, kent içinde trafik akışını hızlandıran kavşak çalışmalarına devam ediyor. Kavşaklarda dönel adalarını kaldırıp, dönüş cepleri oluşturarak trafiği rahatlatan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kontrolsüz kavşakları da güvenli hale getiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Yapım İşleri Şube Müdürlüğü, Kepez İlçesi’nde Barış Manço Bulvarı ve Alparslan Türkeş Bulvarı kesişiminde yer alan görüş açısı yetersizliği ve kontrolsüz geçişlerden dolayı kazaların yaşandığı kavşakta çalışma başlattı. Ekipler, yer alan orta refüjü kaldırarak, trafiği rahatlatmak adına geometrik düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Ayrıca kavşak alanındaki yağmursuyu bağlantı hatları da yenileniyor.



