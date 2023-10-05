YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Kazdağları’nda yangın tedbirleri artırılarak devam ediyor

Kazdağları’nda yangın tedbirleri artırılarak devam ediyor

05.10.2023 13:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazdağı ormanlarının yangın risklerine karşı korunması ve yangınlara erken müdahale etmek amacıyla orman yolları bakım ve ıslah faaliyetlerinin plan ve koordinasyonu yapıldı.

Kazdağları’nda yangın tedbirleri artırılarak devam ediyor

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, İl Yangın Koordinasyon Toplantısı’nda alınan karar doğrultusunda, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesince, Türkiye’nin ender güzelliklerinden, bölgenin ise akciğerlerinden olan Kazdağı Milli Parkı’nda orman yangınları ile etkin mücadele için ıslah edilecek orman yollarında incelemelerde bulundu.

Bölge Müdürü Kemal Kayıran, incelemelerde kendisine eşlik eden Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis ve teknik personele, Kazdağı Milli Parkı içerisinde çıkabilecek orman yangınlarına zorlu topoğrafya nedeniyle karadan ulaşımda zorlanıldığını, orman yangınlarına karadan en kısa sürede müdahale edebilmek için de orman yollarının standart olmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak çalışmaların tamamlanmasını talimatını verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışmalarına hız verdiPolis uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışmalarına hız verdi
Depremden sonra Kuzey Çevre Yolu bölgesi cazibe merkezi olduDepremden sonra Kuzey Çevre Yolu bölgesi cazibe merkezi oldu
Kemer Belediyesi’nden engelli vatandaşlara özel etkinlikKemer Belediyesi’nden engelli vatandaşlara özel etkinlik
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 5 Ekim Perşembe

İmsak
05:38
Sabah
07:01
Öğle
13:02
İkindi
16:17
Akşam
18:53
Yatsı
20:11

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Perşembe

Sinem eczanesi
Sindirgi
Zeytin eczanesi
Ayvalik
Balya eczanesi
Balya
Efe eczanesi
Savastepe
Ercay eczanesi
Susurluk
Mert eczanesi
Gomec
Murat eczanesi
Edremit
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

11 yaşındaki otizmli çocuk cinsel saldırıya uğradı! "Olanlar karşısında şok oldu"

11 yaşındaki otizmli çocuk cinsel saldırıya uğradı! "Olanlar karşısında şok oldu"

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.