Kazdağları’nda yangın tedbirleri artırılarak devam ediyor

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, İl Yangın Koordinasyon Toplantısı’nda alınan karar doğrultusunda, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesince, Türkiye’nin ender güzelliklerinden, bölgenin ise akciğerlerinden olan Kazdağı Milli Parkı’nda orman yangınları ile etkin mücadele için ıslah edilecek orman yollarında incelemelerde bulundu.

Bölge Müdürü Kemal Kayıran, incelemelerde kendisine eşlik eden Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis ve teknik personele, Kazdağı Milli Parkı içerisinde çıkabilecek orman yangınlarına zorlu topoğrafya nedeniyle karadan ulaşımda zorlanıldığını, orman yangınlarına karadan en kısa sürede müdahale edebilmek için de orman yollarının standart olmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak çalışmaların tamamlanmasını talimatını verdi.

