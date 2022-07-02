Kazımcan Karataş kimdir, aslen nereli? Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Altay'da yer alan ve başarılı performansıyla dikkat çeken Kazımcan Karataş Galatasaray'a transfer oldu. Altay'dan konu ile ilgili açıklama yapılmasının ardından Karataş'ın hayatı ve futbol kariyeri merak konusu oldu. Peki Kazımcan Karataş kimdir, kaç yaşında?

KAZIMCAN KARATAŞ KİMDİR?

16 Ocak 2003 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiş olan Kazımcan Karataş, futbola Altay altyapısında başlamıştır. Kazımcan siyah beyazlı ekibin her yaş grubundaki takımlarının formasını terletmiştir. Kazımcan Karataş Altay kulübünde gösterdiği performansla U17 ve U19 milli takımlarımızın vazgeçilmez oyuncuları arasına girmeyi başardı.

Karataş, 17 yaşındayken Altay A takımında forma giyerek kendini ispatlama şansını yakalamıştır. Elde ettiği bu şansı en iyi şekilde kullanan futbolcu büyük takımların ilgisini çekmeyi başarmış ve Galatasaray ile 5 yıllık bir kontrata imza atmıştır. Sol bek mevkisinde görev alan Karataş, Altay alt yapısında futbola başladıktan sonra 2020 yılında Altay'da profesyonel olmuştur. Kazımcan Karataş, 32 maçta 1 gol 2 asist üretmiştir.

