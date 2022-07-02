SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Kazımcan Karataş kimdir, aslen nereli? Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Kazımcan Karataş kimdir, aslen nereli? Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

02.07.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a transfer olmasının ardından Kazımcan Karataş'ın hayatı merak edilmeye başladı. Altaylı futbolcu, Eyüpspor ile imza aşamasına gelmişti ancak sarı-kırmızılı takıma transfer oldu. Peki Kazımcan Karataş kimdir, aslen nereli? Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte hayatı ve merak edilenler...

Kazımcan Karataş kimdir, aslen nereli? Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Altay'da yer alan ve başarılı performansıyla dikkat çeken Kazımcan Karataş Galatasaray'a transfer oldu. Altay'dan konu ile ilgili açıklama yapılmasının ardından Karataş'ın hayatı ve futbol kariyeri merak konusu oldu. Peki Kazımcan Karataş kimdir, kaç yaşında?

KAZIMCAN KARATAŞ KİMDİR?

16 Ocak 2003 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiş olan Kazımcan Karataş, futbola Altay altyapısında başlamıştır. Kazımcan siyah beyazlı ekibin her yaş grubundaki takımlarının formasını terletmiştir. Kazımcan Karataş Altay kulübünde gösterdiği performansla U17 ve U19 milli takımlarımızın vazgeçilmez oyuncuları arasına girmeyi başardı.

Karataş, 17 yaşındayken Altay A takımında forma giyerek kendini ispatlama şansını yakalamıştır. Elde ettiği bu şansı en iyi şekilde kullanan futbolcu büyük takımların ilgisini çekmeyi başarmış ve Galatasaray ile 5 yıllık bir kontrata imza atmıştır. Sol bek mevkisinde görev alan Karataş, Altay alt yapısında futbola başladıktan sonra 2020 yılında Altay'da profesyonel olmuştur. Kazımcan Karataş, 32 maçta 1 gol 2 asist üretmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski G.Saraylı futbolu bıraktı!Eski G.Saraylı futbolu bıraktı!
Galatasaray'da 6 ayrılık birden!Galatasaray'da 6 ayrılık birden!
Buruk resti çekti! 'Yılın transferi denmişti biletini kesti'Buruk resti çekti! 'Yılın transferi denmişti biletini kesti'
Anahtar Kelimeler:
Altay galatasaray kazımcan karataş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların gözü kulağı 4 Temmuz'da! İşte beklenti ve ayrıntılar

Milyonların gözü kulağı 4 Temmuz'da! İşte beklenti ve ayrıntılar

Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geldi

Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geldi

Kırkpınar'da iki büyük sürpriz birden!

Kırkpınar'da iki büyük sürpriz birden!

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu ile yollar ayrıldı!

Yeni sevgilisiyle teknede dans şov yaptılar!

Yeni sevgilisiyle teknede dans şov yaptılar!

Bülent Korkmaz'dan ilginç açıklama

Bülent Korkmaz'dan ilginç açıklama

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Devasa gemideki 60 kişilik kavganın sebebi 'üçlü ilişki' çıktı!

Devasa gemideki 60 kişilik kavganın sebebi 'üçlü ilişki' çıktı!

Anında bulaşıyor, derinin altına yerleşiyor: Vaka sayısı patladı

Anında bulaşıyor, derinin altına yerleşiyor: Vaka sayısı patladı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.