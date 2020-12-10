Bilecik’te kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi verildi.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) personelince kent gelelindeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına video konferans sistemiyle KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi verildi. Eğitimde KBRN tehditlerinin tanınması, gerekli tedbirlerin alınması ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, KBRN tehditleri, tehlikeli madde, şüpheli paket ve postalarla karşılaşma potansiyeli yüksek personele bilgilendirme yapıldı.

