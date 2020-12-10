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KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi verildi

BİLECİK HABERLERİ  | 10.12.2020 11:19 | Son Güncelleme

Bilecik’te kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi verildi.Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) personelince kent gelelindeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına video konferans sistemiyle KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi verildi.

Bilecik’te kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi verildi.
Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) personelince kent gelelindeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına video konferans sistemiyle KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi verildi. Eğitimde KBRN tehditlerinin tanınması, gerekli tedbirlerin alınması ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, KBRN tehditleri, tehlikeli madde, şüpheli paket ve postalarla karşılaşma potansiyeli yüksek personele bilgilendirme yapıldı.

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