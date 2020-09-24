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KBÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında işbirliği

KARABÜK HABERLERİ  | 24.09.2020 15:51 | Son Güncelleme

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında birçok alanda ortak çalışmaların gerçekleştirilmesine yönelik iş birliği protokolleri imzalandı.Üniversitede eğitim gören öğrenciler ile akademik ve idari personelin eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik KBÜ Rektörü Prof.

KBÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında işbirliği

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında birçok alanda ortak çalışmaların gerçekleştirilmesine yönelik iş birliği protokolleri imzalandı.
Üniversitede eğitim gören öğrenciler ile akademik ve idari personelin eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Coşkun Güven arasında "Gençlik Ofisi Kültür, Sanat, Spor, Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.
İmzalanan protokolle; öğrencilerin almış oldukları eğitimle birlikte kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla üniversite yerleşkesinde "Genç Ofis" açılmasına karar verilirken, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kurumsal kapasitesinin ve insan kaynağının geliştirilmesine yönelik eğitim, araştırma, proje ve programları, üniversite koordinasyonunda gerçekleştirilecek ve desteklenecek.
Yapılan protokolün 5 geçerli olacağı kaydedildi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline tezsiz lisansüstü eğitimi
KBÜ ile Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında "Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Programı İş Birliği Protokolü" imzalandı.
3 yıl sürecek protokolle, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görev yapan lisans mezunu gençlik lideri, spor uzmanı, antrenör, spor eğitmeni, fizyoterapist, psikolog ve devlet memurları ile kurum yöneticilerinin, meslekleriyle ilgili gelişmeleri takip etme, bilgi becerilerini artırmalarına yönelik uzaktan eğitim tezsiz lisansüstü eğitim alma ihtiyaçlarına cevap verilmesi amaçlanıyor.
İş birliği protokolüne imza atan Rektör Polat ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Coşkun Güven protokollerin her iki kuruma da hayırlı olmasını diledi.

KBÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında işbirliği

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