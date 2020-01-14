Keanu Reeves filmleri: Son filmi dahil en iyi filmleri...

Sinema tarihinin önemli filmlerinde boy gösteren Keanu Reeves, kariyerinin en parlak yıllarını yaşıyor. Kariyerine 1984 yılında televizyonla başlayan Reeves, beyaz perdede ilk kez 1986 yapımı Flying ile boy gösterdi. Kanadalı aktör, 90’lı yılların başında kariyerinde düşüş yaşasa da Al Pacino ve Charlize Theron ile başrolü paylaştığı Şeytanın Avukatı filmiyle yeni bir sayfa açtı. Keanu Reeves kariyerinde asıl zıplamayı 1999 yapımı Matrix ile yaşadı. Keanu Reeves filmleri arasında özel bir yere sahip olan Matrix, dünya çapında büyük bir yankı uyandırdı. 2000’li yıllarla birlikte ağırlıklı olarak aksiyon yapımlarında yer alan Keanu Reeves filmleri arasında, romantik komedilere de rastlamak mümkün. Son yıllarda John Wick serisi ile gündeme bomba gibi düşen 55 yaşındaki aktör, 2021 yılında vizyona girecek olan John Wick 4 ve The Matrix 4 filmleriyle uzun yıllar daha konuşulmaya devam edilecek gibi görünüyor… Keanu Reeves’i son olarak John Wick serisinin üçüncü halkası olan John Wick 3: Parabellum filmiyle sinemada izledik.

İşte geçmişten günümüze en iyi Keanu Reeves filmleri… Bill ve Ted'in Maceraları (1989) Amerikan bilim kurgu komedi filmi olan Bill ve Ted'in Maceraları’nda; zaman makinasıyla tarihi figürlerin yanına yolculuk etmelerini ve tarih dersini geçebilecekleri bilgileri bizzat deneyimledikleri muazzam bir yolculuğa çıkmalarını konu alıyor. 1989 ve 1991’de seyirciyle buluşan ve kendine has bir hayran kitlesi edinen Bill & Ted’in maceraları yıllar sonra Bill & Ted Face the Music adıyla yeniden beyaz perdeye gelmeye hazırlanıyor. Uzun bir aradan sonra gelen serinin üçüncü filminin Ağustos 2020’de vizyona girmesi bekleniyor. Dracula (1992) Bram Stoker’ın romanından ünlü yönetmen Francis Ford Coppola tarafından uyarlanan Drakula filmi, gişede büyük bir patlama yapmış olsa da Keanu Reeves eleştirmenler ve izleyiciler tarafından yerden yere vuruldu. Gelen eleştirilerden sonra yönetmen Coppola, Reeves'den başka seçeneği olmadığını çünkü gençlerin ilgisini o sırada ancak onun çekebileceğini söyledi. Hız Tuzağı (1994) Keanu Reeves ile Sandra Bullock’u bir araya getiren film, 30 milyon dolar bütçeyle çekilmiş olmasına rağmen gişeden 350 milyon doların üzerinde bir gelir elde ederek devam filminin kapısını açmıştı. Ancak Reeves, o dönemde devam filmi teklifi reddederek herkesi şaşırtan bir karara imza atmıştı. Hız Tuzağı filminden sonra rol aldığı filmlerde başarısız olan aktörün talihi, 1997 yılında tercih edeceği Şeytanın Avukatı filmiyle birlikte değişecekti…

Şeytanın Avukatı (1997) Keanu Reeves filmleri arasında özel bir yere sahip olan Şeytanın Avukatı, Amerikan hukuk sistemi ve daha genel olarak dünya düzeni üzerine çok da karmaşık olmayan mesajlarla doluydu. Oscar ödüllü Al Pacino ve dönemin yükselen yıldızı Keanu Reeves'i bir araya getiren Şeytanın Avukatı, psikolojik gerilimi, çarpıcı mahkeme sahneleriyle birleştiriyor ve insanı irkilten erotik sahnelerle izleyiciyi yaklaşık iki buçuk saat soluksuz bırakıyor. Aktöre dünya çapında ün kazandıran film aynı zamanda Reeves’in mükemmel oyunculuğuyla hatırlanmaya devam ediyor. Matrix (1999) Oyunculuktaki tüm hünerlerini Şeytanın Avukatı filminde sergileyen Keanu Reeves, 1999 yılında Matrix filmiyle tam anlamıyla bir patlama yapmak üzereydi. Bir yaşanan gerçek vardır, bir de yaşananın ötesinde olan gerçeklik... Biri rüya, diğeri ise Matrix! Keanu Reeves filmleri içinde çok zöel bir yere sahip olan Matrix’te canlandırdığı Neo karakteriyle özdeşleşen Reeves, bu filmle birlikte Hollywood’un en iyi aktörlerinden biri olduğunu kanıtlayarak adını sinema tarihine yazdırmayı başardı.

Kasımda aşk başkadır (2001) Keanu Reeves ve Charlize Theron'u ikinci kez bir araya getiren romantik drama, iki oyuncu için de özel bir yere sahiptir. Şeytanın Avukatı filminde sorunlu bir karı-kocayı canlandıran çift, bu sefer romantik bir çift olarak karşımıza çıkıyor. İzleyenleri göz yaşlarına boğan film, aşk konulu listelerin olmazsa olmazlarındandır. Matrix Reloaded (2003) İlk filmin büyük başarısından sonra kaçınılmaz olan devam filmi Matrix Reloaded, 4 yıl sonra bilimkurgu sevenlerin karşısına çıktı. Yine Lana Wachowski, Lilly Wachowski yönetmenliğinde vizyona giren film başta Keanu Reeves olmak üzere aynı oyuncu kadrosuyla vizyondaki yerini aldı. İzleyicilerin aynı heyecanla salonları dolduğu Matrix Reloaded, 739,4 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Matrix Revolutions (2003) Matrix serisinin üçüncü filmi Matrix Revolutions, ikinci filmle birlikte aynı yıl vizyondaki yerini aldı. Üçlemenin en kötü filmi olarak anılan Matrix Revolutions filminde Neo’yu Matrix ile makinelerin dünyası arasında bir alanda sıkışıp kalmasını ve kurtulmaya çalışmasını izliyoruz.

Constantine (2005) 2005 yapımı fantastik yapım Constantine, Keanu Reeves’in kendi rol aldığı filmler arasında en sevdiği filmdir. Rachel Weisz ile başrolünde yer aldığı filmle ilgili dönem dönem açıklamalar yapan Reeves, yapımın bir devam filmi çekilirse projede yer almak istediğini her fırsatta dile getiriyor. Reeves bir röportajında, "Her zaman John Constantine'i yeniden oynamak istemişimdir. O dünyayı ve o karakteri çok seviyorum." demiştir. Filmde, dünyada insan görünümünde dolaşan melekleri ve iblisleri tanıma becerisine sahip, Londra’da yaşayan ve karanlık sanatlarda uzman olan John Constantine’in öyküsü anlatılıyor. Göl Evi (2006) Keanu Reeves ile Sandra Bullock ikilisini yıllar sonra yeniden bir araya getiren Göl Evi, Güney Koreli sinema filmi Il Mare'nin yeniden yapımıdır. Fantastik ögelerle süslü romantik dram filmi, tuhaf bir zaman kayması ile başlayan imkânsız bir aşkı konu alıyor. Dünyanın Durduğu Gün (2008) 1951 yapımı bir bilimkurgu klasiği olan The Day the Earth Stood Still’in yeniden uyarlandığı Dünyanın Durduğu Gün filminde Keanu Reeves’e Jennifer Connelly eşlik ediyor. Orijinaline sadık kalınarak yeniden filme uyarlanan yapımda, ünlü bilim insanı Dr. Helen Benson (Jennifer Connelly) ile insanlığı dünyanın beklediği krize karşı uyarmak için gelen uzaylı Klaatu'nun (Keanu Reeves) karşılaşması üzerine başlayan olayları izliyoruz.

John Wick (2014) Keanu Reeves filmleri içinde yine özel bir yapım. Dünyanın Durduğu Gün filminden sonra kariyeri yeniden durağanlaşan Keanu Reeves, kökten bir değişim yaparak izleyicilerinin karşına bambaşka bir şekilde çıktı. Evlendiği için emekliye ayrılan bir tetikçinin, antika arabasının çalınması ve ölen karısından hediye olarak kendisine bırakılan köpeğinin öldürülmesiyle ortaya çıkan olaylar silsilesini konu alan aksiyon filmi adeta patlama yaptı. Nefes kesen aksiyon filmi beklentilerin çok üzerinde bir gişe elde etti ve devam filmlerinin gelmesini kaçınılmaz hale getirdi. The Whole Truth (2016) Ülkemizde Yüce Adalet adıyla vizyondaki yerini alan The Whole Truth, son derece varlıklı bir adam olan babasını öldürmekle suçlanan bir genci ve savunma avukatının hikayesini ele alıyor. Keanu Reeves’e başrollerde Gugu Mbatha-Raw ve Renée Zellweger eşlik ediyor. John Wick 2 (2017) Emekli bir tetikçinin aksiyon dolu hikayesinin vizyonda harikalar yaratmasıyla birlikte John Wick yeniden sahneye çıktı. 3 yıl aradan sonra gelen devam filminde; sakin bir hayat sürmek isteyen John Wick’in ister istemez yeniden suç dünyasına girişini konu alıyor. Bu sefer Roma sokaklarını savaş alanına çeviren John Wick ile Matrix serisinin yıldızları Laurence Fishburne ve Keanu Reeves o projeden beri ilk kez aynı yapımda boy gösteriyor.