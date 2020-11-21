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Keçiören Belediyesi’nden "bina kimlik kitapçığı" projesi

ANKARA HABERLERİ  | 21.11.2020 10:10 | Son Güncelleme

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bina Kimlik Belgesi ile o binanın proje detayları, kimin tarafından yapıldığı, hangi malzemelerin kullanıldığı gibi armatürlerin marka detayına kadar tüm bilgilere ulaşılabilecek bir sistem geliştiriyoruz" dedi.Keçiören Belediyesi bina kimlik kitapçığı projesi ile vatandaşlar inşa edilen yapıların hakkında her türlü bilgiye erişebilecekler.Yapı hakkında kullanılan malzemenin kalite durumuna dahi bakma imkanı sunan uygulamada müteahhit, yapı denetimci, kullanılan malzeme ve taşeronların bilgisi yer alacak."Uygulama ile vatandaşı yap-bozdan kurtaracağız"Altınok, Türkiye’nin deprem kuşağında bulunan bir ülke olduğunu hatırlatarak Keçiören’de sağlam ve yönetmeliğe uygun yapıların inşasını teşvik ettiklerini, yapı denetimlerinin ise eksiksiz yerine getirildiğini kaydetti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bina Kimlik Belgesi ile o binanın proje detayları, kimin tarafından yapıldığı, hangi malzemelerin kullanıldığı gibi armatürlerin marka detayına kadar tüm bilgilere ulaşılabilecek bir sistem geliştiriyoruz" dedi.
Keçiören Belediyesi bina kimlik kitapçığı projesi ile vatandaşlar inşa edilen yapıların hakkında her türlü bilgiye erişebilecekler.
Yapı hakkında kullanılan malzemenin kalite durumuna dahi bakma imkanı sunan uygulamada müteahhit, yapı denetimci, kullanılan malzeme ve taşeronların bilgisi yer alacak.

"Uygulama ile vatandaşı yap-bozdan kurtaracağız"
Altınok, Türkiye’nin deprem kuşağında bulunan bir ülke olduğunu hatırlatarak Keçiören’de sağlam ve yönetmeliğe uygun yapıların inşasını teşvik ettiklerini, yapı denetimlerinin ise eksiksiz yerine getirildiğini kaydetti. Bu kapsamda bina kimlik kitapçığı oluşturma kararı aldıklarını söyleyen Altınok, projeye ilişkin şu bilgileri aktardı:
“Yapı tadilatları ve proje değişiklikleri ile ilgili bir takım inşaat çalışmalarında “Bina Kimlik Belgesi” uygulaması ile vatandaşı yap-bozdan kurtaracağız. Vatandaşımız yapı hakkındaki her bilgiyi, kullanılan malzemeleri ve kalitesini görecek. Uygulamada müteahhit, yapı denetimci, kullanılan malzeme ve taşeronların bilgisi yer alacak"
Altınok şöyle devam etti: “Emlak satın alan vatandaşımızın yıllar geçtikçe elektrik, su, doğalgaz, atık su tesisatı yenileme veya ev tadilatı yapma gibi ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Bu kapsamda tadilat çalışması yürütülürken de tesisatların geçiş noktalarının yerlerinin belirlenmesi oldukça zor olabiliyor. Vatandaşlarımız adına tüm bu teknik sorunları bertaraf etmek için de söz konusu yapıya dair bilgilerin yer aldığı bir belgeye ihtiyaç duyuluyor. Biz de, ustaların yapıyı kırarak tahmini olarak yürüttüğü çalışma sürecini ortadan kaldırmak için “Bina Kimlik Belgesi” oluşturma kararı aldık ve bunun için de altyapı çalışmalarımızı başlattık. Bina Kimlik Belgesi ile o binanın proje detayları, kimin tarafından yapıldığı, hangi malzemelerin kullanıldığı gibi armatürlerin marka detayına kadar tüm bilgilere ulaşılabilecek bir sistem geliştiriyoruz. İşte bu noktada işyeri veya daire satın almak isteyen vatandaşımıza, o mülkü henüz satın almadan, yapı ile ilgili tüm proje ve teknik bilgileri belediyemizin dijital platformlarından sunmuş olacağız.”

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