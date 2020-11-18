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Keçiören Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına 123 bin kişilik yemek hizmeti

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.11.2020 11:31 | Son Güncelleme

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına 123 bin kişilik yemek hizmetinde bulunduk"

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına 123 bin kişilik yemek hizmetinde bulunduklarını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, sağlık çalışanlarını pandeminin kahramanları olarak niteleyerek, pandemi sürecinde sağlık için kahramanca mücadele veren sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını kaydetti.

Altınok, "Aileleriyle, çocuklarıyla ve sevdikleriyle aylardır rahatça görüşemeden hizmet veren sağlık çalışanlarımız için verdiğimiz her bir hizmeti gönülden ve isteyerek hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarını sık sık ziyaret ederek onlara moral ve motivasyon konusunda da destek olduklarını belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Kovid-19 vakasının ülkemizde görülmeye başladığı günden itibaren cansiperane bir tempoyla çalışan sağlık çalışanlarımız devletimiz ve milletimiz için kahramanca savaş vermişlerdir, vermeye de devam ediyorlar. Sağlık çalışanlarımıza yönelik ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuz davranışı asla kabul etmiyoruz. Sağlık çalışanlarımızın emeğine ve alın terine saygı duymalıyız. Pandemi ile mücadelelerinde sağlık çalışanlarımızın yanlarındayız."

Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm de sağlık çalışanlarının fedakarca çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek, pandemiyle mücadeleye verdiği desteklerinden dolayı da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkür etti. Gülüm, bu hizmetinden dolayı Altınok'a teşekkür plaketi takdiminde bulundu.

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